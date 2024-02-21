Чехия хочет получить у Германии 15 Leopard 2A4 за помощь Украине

Чехия ведет с Германией переговоры о получении еще 15 танков Leopard 2A4 в качестве компенсации за военную помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, заявила 21 февраля министр обороны Чехии Яна Чернохова.

В течение 2022-2023 годов Германия передала Чехии 14 танков Leopard 2A4 в обмен на ее поддержку Украины. Также до конца 2024-го чешская сторона должна получить один ремонтно-эвакуационный автомобиль Büffel 3 на шасси Leopard 2A4.

"Одновременно с этой передачей поступило предложение от немцев, которые спросили, не заинтересуют ли нас еще 15 танков, за которые мы могли бы что-то заплатить", – сказала Чернохова.

Она добавила, что в случае заключения такой договоренности Чехия будет иметь 42 танка Leopard 2A4 и три ремонтно-эвакуационные машины. "Мы могли бы выйти на числа, которые армия уже считает необходимыми для танковых батальонов и для создания тяжелой бригады", – отметила министр.

Чешская армия сейчас использует модернизированные танки Т-72М4СЗ и планирует оставить модернизированные танки Т72 на вооружении до тех пор, пока не найдет им замену. Зато немодернизированные танки, говорит глава чешского Минобороны, могут быть переданы Украине.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Чехия отправила со своих складов Киеву 62 танка, 131 боевую машину пехоты, шесть вертолетов и 16 систем противовоздушной обороны. За это она получила около 750 миллионов евро компенсации.

Как сообщалось, чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не начало ремонт танков Т-64 для украинской армии, о котором договорились в прошлом году, поскольку украинская сторона до сих пор не поставила ни одного танка.