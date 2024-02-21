У Шольца підтвердили, що він не змінив позицію щодо надання Україні Taurus

Резолюція урядової коаліції в парламенті Німеччини із закликом надавати Україні більшу військову допомогу, включно з далекобійними системами, не означає зміну позиції уряду щодо ракет Taurus.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, заявив на брифінгу речник німецького уряду Штеффен Геберштрайт.

За його словами, канцлер ФРН Олаф Шольц підтримує заклик надання Україні далекобійної зброї, але його позиція щодо ракет Taurus не змінилась. Тому Шольц не вважає, що резолюція стосується цього озброєння.

ЗМІ раніше повідомили, що німецька коаліція підготувала поки що непублічну пропозицію, яка має на меті доставити до Києва більше боєприпасів, транспортних засобів і систем озброєнь. Цього тижня у Бундестазі має відбутися голосування щодо пропозиції.

Крилаті ракети Taurus прямо не згадуються у проєкті. Однак йдеться про "постачання додатково необхідних систем озброєння великої дальності".

Напередодні позицію Шольца щодо Taurus розкритикувала його однопартійниця із Соціал-демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. За її словами, "не всі в СДПН ще зрозуміли, що Україна бореться за наш мир, нашу свободу і наше майбутнє в Європі".

Речник уряду ФРН, коментуючи цю заяву, сказав, що канцлер незадоволений рішенням Штрак-Ціммерманн голосувати за опозиційний проєкт резолюції, який містить згадку про Taurus для України.

Як розповідала "Європейська правда", в урядовій коаліції тиснуть на Шольца щодо передачі Taurus Україні. Перед цим Британія запропонувала Берліну шлях вирішення дилеми з Taurus для України.