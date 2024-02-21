У Шольца подтвердили, что он не изменил позицию по предоставлению Украине Taurus

Резолюция правительственной коалиции в парламенте Германии с призывом оказывать Украине большую военную помощь, включая дальнобойные системы, не означает изменение позиции правительства относительно ракет Taurus.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, заявил на брифинге спикер немецкого правительства Штеффен Геберштрайт.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает призыв предоставления Украине дальнобойного оружия, но его позиция по ракетам Taurus не изменилась. Потому Шольц не считает, что резолюция касается этого вооружения.

СМИ ранее сообщили, что немецкая коалиция подготовила пока непубличное предложение, которое имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов, транспортных средств и систем вооружений. На этой неделе в Бундестаге должно состояться голосование по предложению.

Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Однако речь идет о "снабжении дополнительно необходимыми системами вооружения большой дальности".

Накануне позицию Шольца в отношении Taurus подвергла критике его однопартийница из Социал-демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По ее словам, "не все в СДПГ еще поняли, что Украина борется за наш мир, нашу свободу и наше будущее в Европе".

Представитель правительства ФРГ, комментируя это заявление, сказал, что канцлер недоволен решением Штрак-Циммерманн голосовать за оппозиционный проект резолюции, содержащий упоминание о Taurus для Украины.

Как рассказывала "Европейская правда", в правительственной коалиции давят на Шольца о передаче Taurus Украине. Перед этим Великобритания предложила Берлину путь решения дилеммы с Taurus для Украины.