Командувач Нацгвардії Латвії не очікує швидкого наступу росіян в Україні

Росія спробує використати теперішню слабкість України у своїх інтересах, однак швидкі наступальні маневри й удари малоймовірні, тому що в Росії немає таких величезних ресурсів.

Такої думки дотримується командувач Земессардзе (Національна гвардія Латвії), бригадний генерал Каспарс Пуданс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, агресор, можливо, бачить можливість повернути собі ініціативу як на тактичному, так і на стратегічному рівні, оцінюючи, як довго Україна як держава зможе протриматися і як довго триватиме підтримка союзників. Росія прекрасно розуміє, що здатність України чинити опір залежить від підтримки Заходу зброєю.

Пуданс нагадав, що на захоплення Авдіївки Росії знадобилося кілька років. На думку генерала, Росія намагатиметься рухатися вперед невеликими кроками і, можливо, захопити якусь територію, але для неї головне – не програти і не відступити.

На думку Пуданса, Україна зараз здатна вести тільки оборонні дії, зокрема через проблеми з втомою і оновленням особового складу. Для просування української армії вперед необхідні три компоненти – ширша мобілізація, більша підтримка з боку західних країн і нові тактичні оперативні рішення.

"Нове командування має шукати нові ідеї, тобто тактичні оперативні рішення, як не програти війну і, бажано, перемогти в ній. Єдиний спосіб виграти цю війну – це фізично знищити сили противника, якщо не на всій, то на більшій частині території. З огляду на ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року", – вважає Пуданс.

Він припускає, що українці можуть спробувати повернути собі стратегічну перевагу не на лінії фронту, а в тилу, на російській території, і завдати шкоди на окупованих територіях. Українці зацікавлені скоріше не в ударах по символічних об'єктах, а в нанесенні Росії оперативних втрат, і це один із козирів, який можна використати.

На думку колишнього командувача Національними збройними силами Раймонда Граубе, 2024 рік стане вирішальним і визначить майбутній напрямок і результат війни. Він теж вважає, що війна не закінчиться цього року, але ситуація наприкінці 2024 року намітить передумови для подальших дій.

Граубе висловив надію на перемогу України, але може виникнути і ще більша невизначеність. При цьому необхідно дивитися на втому і ставлення західного суспільства, тому що це визначатиме порядок денний політиків західних країн.

На думку Граубе, російська військова промисловість розвивається, а мобілізація, попри всі внутрішні проблеми, дає "гарматне м'ясо". Несприятливу для України ситуацію може змінити Захід, і йдеться не тільки про технології, а й про швидкість постачання зброї та її види. Граубе вважає, що здатність України розвинути цього року серйозні атаки оперативного рівня мінімальна.

Нагадаємо, голова європейського комітету в Бундестазі Антон Гофрайтер вважає, що Україна цього року в кращому випадку може запобігти подальшому просуванню окупантів.

А у військових колах США вважають, що новий великий контрнаступ України на півдні швидше за все відбудеться не раніше, ніж за два роки.