У Швеції нарахували близько 62 тисяч людей, пов'язаних з бандами

У Швеції поліція підрахувала, що в країні близько 62 тисяч осіб є активними членами злочинних угруповань або мають зв'язки з ними.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

Кількість смертельних перестрілок у цій північній країні з 10-мільйонним населенням за останнє десятиліття зросла більш ніж утричі і наразі є набагато вищою, ніж у сусідніх країнах.

"Ми ідентифікували 14 тисяч осіб як активних учасників злочинних мереж", – заявила на пресконференції комісар національної поліції Петра Лунд.

"Переходячи до осіб, які мають зв'язки з цими мережами, ми оцінюємо їх у 48 тисяч осіб", – додала вона.

У 2022 році у Швеції сталося 62 перестрілки зі смертельними наслідками, додав міністр юстиції Гуннар Строммер.

"У 2023 році, хоча кількість вбивств дещо знизилася, за попередніми даними, у Швеції сталося в дев'ять разів більше вбивств, ніж у Норвегії, Данії та Фінляндії разом узятих", – сказав він на тій же пресконференції.

У той же час, кількість нападів із застосуванням вибухівки була найвищою за всю історію, додав він.

"Ми говоримо про системну злочинність з високою схильністю до насильства, яка змушує свідків мовчати, загрожує соціальним працівникам, проникає в органи влади і політичні партії, торгує наркотиками, обманює людей похилого віку і наші системи соціального забезпечення", – сказав Строммер про злочинні мережі.

Нагадаємо, протягом минулого року у Швеції сталася серія вибухів у житлових будинках, які пов'язують з боротьбою конкуруючих бандистських угруповань.

У жовтні прем’єр Швеції Ульф Крістерссон збирав засідання Ради нацбезпеки для обговорення, як реагувати на все більші проблеми в країні через діяльність організованих злочинних груп.