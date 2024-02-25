В Швеции насчитали около 62 тысяч человек, связанных с бандами

В Швеции полиция подсчитала, что в стране около 62 тысяч человек являются активными членами преступных группировок или имеют связи с ними.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Reuters.

Количество смертельных перестрелок в этой северной стране с 10-миллионным населением за последнее десятилетие выросло более чем втрое и сейчас намного выше, чем в соседних странах.

"Мы идентифицировали 14 тысяч человек как активных участников преступных сетей", – заявила на пресс-конференции комиссар национальной полиции Петра Лунд.

"Переходя к лицам, которые имеют связи с этими сетями, мы оцениваем их в 48 тысяч человек", – добавила она.

В 2022 году в Швеции произошло 62 перестрелки со смертельным исходом, добавил министр юстиции Гуннар Строммер.

"В 2023 году, хотя количество убийств несколько снизилось, по предварительным данным, в Швеции произошло в девять раз больше убийств, чем в Норвегии, Дании и Финляндии вместе взятых", – сказал он на той же пресс-конференции.

В то же время, количество нападений с применением взрывчатки было самым высоким за всю историю, добавил он.

"Мы говорим о системной преступности с высокой склонностью к насилию, которая заставляет свидетелей молчать, угрожает социальным работникам, проникает в органы власти и политические партии, торгует наркотиками, обманывает стариков и наши системы социального обеспечения", – сказал Строммер о преступных сетях.

Напомним, в течение прошлого года в Швеции произошла серия взрывов в жилых домах, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок.

В октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.