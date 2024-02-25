Зеленський не вірить, що Придністров’я попроситься до Росії 

Президент Володимир Зеленський не вірить, що невизнане Придністров’я наступного тижня попроситься до складу РФ.

Про це Зеленський заявив на пресконференції у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Я не впевнений, що на наступному тижні придністровці – чи хто там збирається – на це підуть. Я не впевнений у цьому з тієї інформації, яка є у мене", – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна не отримувала жодних запитів від Молдови щодо потенційного надання військової допомоги.

"У нас війна іде. Це – перше. Ми воюємо з Російською Федерацією. Це – друге. Молдова до нас з будь-якими подібними запитами не зверталась. Це – третє", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Зміст цього звернення наразі не відомий.

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я не планують звертатись до Путіна щодо входження до складу Росії.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.