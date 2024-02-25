Зеленский не верит, что Приднестровье попросится в Россию

Президент Владимир Зеленский не верит, что непризнанное Приднестровье на следующей неделе попросится в состав РФ.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"Я не уверен, что на следующей неделе приднестровцы – или кто там собирается – на это пойдут. Я не уверен в этом по той информации, которая есть у меня", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина не получала никаких запросов от Молдовы относительно потенциального предоставления военной помощи.

"У нас война идет. Это – первое. Мы воюем с Российской Федерацией. Это – второе. Молдова к нам с любыми подобными запросами не обращалась. Это – третье", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, самопровозглашенная власть Приднестровья на 28 февраля готовит "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Содержание этого обращения пока не известно.

Главное управление разведки Украины утверждает, что, по его данным, депутаты непризнанного Приднестровья на съезде на следующей неделе не планируют обращаться к Владимиру Путину о вхождении в состав России.

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