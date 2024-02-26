Премьер Британии отрицает, что в его партии есть "исламофобские тенденции"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отрицает, что в рядах консерваторов, которых он представляет, возникли исламофобские тенденции, заявив, что комментарии депутата-однопартийца Ли Андерсона были неприемлемыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос, есть ли в его партии исламофобские тенденции, Сунак сказал радио BBC: "Нет, конечно, нет".

В пятницу Андерсон заявил, что мэр Лондона Садик Хан находится под контролем исламистов, что вызвало широкое осуждение и побудило консерваторов отстранить его от работы в субботу.

"Комментарии Ли были неприемлемыми, и именно поэтому его отстранили от обязанностей", – отметил Сунак.

Хан, который регулярно говорит о важности борьбы с антисемитизмом, женоненавистничеством и гомофобией, в свою очередь заявил, что расценивает комментарии Андерсона как расистские и исламофобские, и что они "подольют масла в огонь антимусульманской ненависти".

Опрос, проведенный 16-18 февраля компанией Savanta, показал, что 29% британцев считают, что консерваторы имеют проблемы с исламофобией – больше всего среди всех крупных британских партий.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.