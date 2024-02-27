У Придністров'ї не виключили, що на "з'їзді депутатів" звернуться до Росії

Віцеголова "парламенту" невизнаного Придністров’я Галина Антюфєєва прокоментувала повідомлення про те, що на так званому з’їзді депутатів 28 лютого можуть ухвалити звернення про входження регіону до складу Росії.

Слова Антюфєєвої цитує місцеве видання "Новости Приднестровья", повідомляє "Європейська правда".

Віцеголова придністровського "парламенту" – яка стала першим місцевим посадовцем, хто прокоментував чутки про майбутній "з’їзд депутатів", – назвала їхніх поширювачів "провокаторами".

Вона нагадала, що Придністров’я звернулося до Росії з проханням увійти до її складу ще у 2006 році, а сьогодні "в умовах економічного тиску Молдови, бойових дій і маси інших проблем таке звернення було б недоречним".

Водночас Антюфєєва не виключила, що з’їзд може ухвалити звернення "до Росії, Євросоюзу і всіх тих, хто говорить про демократію", із закликом звернути увагу на економічний тиск Молдови проти Придністров'я.

Як повідомлялося, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Зміст цього звернення наразі не відомий.

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я не планують звертатись до Путіна щодо входження до складу Росії.

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