В Приднестровье не исключили, что на "съезде депутатов" обратятся к России

Вице-председатель "парламента" непризнанного Приднестровья Галина Антюфеева прокомментировала сообщения о том, что на так называемом съезде депутатов 28 февраля могут принять обращение о вхождении региона в состав России.

Слова Антюфеевой цитирует местное издание "Новости Приднестровья", сообщает "Европейская правда".

Вице-глава приднестровского "парламента" – которая стала первым местным чиновником, кто прокомментировал слухи о предстоящем "съезде депутатов", – назвала их распространителей "провокаторами".

Она напомнила, что Приднестровье обратилось к России с просьбой войти в ее состав еще в 2006 году, а сегодня "в условиях экономического давления Молдовы, боевых действий и массы других проблем такое обращение было бы неуместным".

В то же время Антюфеева не исключила, что съезд может принять обращение "к России, Евросоюзу и всем тем, кто говорит о демократии", с призывом обратить внимание на экономическое давление Молдовы против Приднестровья.

Как сообщалось, самопровозглашенные власти Приднестровья на 28 февраля готовят "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Содержание этого обращения пока не известно.

Главное управление разведки Украины утверждает, что, по его данным, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться к Путину о вхождении в состав России.

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