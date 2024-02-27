Глава парламенту Молдови про "з'їзд депутатів" Придністров'я: Загрози дестабілізації немає

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу не бачить загрози дестабілізації через так званий з'їзд депутатів Придністровського регіону, що відбудеться в середу у Тирасполі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IPN.

"Не існує жодної небезпеки ескалації або дестабілізації ситуації. Скоріше, це кампанія, через яку намагаються викликати істерію в суспільстві навколо цієї події в Тирасполі, заходу, організованого особами лівобережжя Дністра та з Кремля. Ми не бачимо небезпеки дестабілізації, дуже уважно стежимо", – зазначив Гросу.

Спікер парламенту Молдови закликав громадян до спокою, а також пообіцяв, що в разі потреби влада втрутиться.

"Буде пропагандистська акція, під час якої тираспольчани скажуть, як сильно вони люблять Царя та, можливо, окрім газу, який вони споживають безкоштовно, їм ще що-небудь перепаде", – додав він.

Водночас віцеголова "парламенту" невизнаного Придністров’я Галина Антюфєєва не виключила, що з’їзд може ухвалити звернення "до Росії, Євросоюзу і всіх тих, хто говорить про демократію", із закликом звернути увагу на економічний тиск Молдови проти Придністров'я.

Як повідомлялося, самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Зміст цього звернення наразі не відомий.

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я не планують звертатись до Путіна щодо входження до складу Росії.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.