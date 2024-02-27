Глава парламента Молдовы о "съезде депутатов" Приднестровья: Угрозы дестабилизации нет

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу не видит угрозы дестабилизации из-за так называемого съезда депутатов Приднестровского региона, который пройдет в среду в Тирасполе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IPN.

"Не существует никакой опасности эскалации или дестабилизации ситуации. Скорее, это кампания, через которую пытаются вызвать истерию в обществе вокруг этого события в Тирасполе, мероприятия, организованного лицами левобережья Днестра и из Кремля. Мы не видим опасности дестабилизации, очень внимательно следим", – отметил Гросу.

Спикер парламента Молдовы призвал граждан к спокойствию, а также пообещал, что в случае необходимости власти вмешаются.

"Будет пропагандистская акция, в ходе которой тираспольчане скажут, как сильно они любят Царя и, возможно, помимо газа, который они потребляют бесплатно, им ещё что-нибудь перепадёт", – добавил он.

В то же время вице-председатель "парламента" непризнанного Приднестровья Галина Антюфеева не исключила, что съезд может принять обращение "к России, Евросоюзу и всем тем, кто говорит о демократии", с призывом обратить внимание на экономическое давление Молдовы против Приднестровья.

Как сообщалось, самопровозглашенные власти Приднестровья на 28 февраля готовят "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Содержание этого обращения пока не известно.

Главное управление разведки Украины утверждает, что, по его данным, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться к Путину о вхождении в состав России.

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