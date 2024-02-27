Лидер Каталонии: Премьер Испании все же позволит нам референдум о независимости

Несмотря на усилия премьера Испании Педро Санчеса остановить движение за независимость Каталонии, ее президент Пере Арагонес заявил, что его конечная цель все еще заключается в том, чтобы правящая Социалистическая партия все же позволила провести референдум о самоопределении автономии.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euractiv.

"Нам говорили, что амнистия (каталонских сепаратистов) невозможна, а теперь она возможна. Теперь нам говорят, что референдум невозможен. Мы поставим политическую и электоральную силу на службу этой цели, и в конечном итоге сделаем его возможным", – отметил Арагонес.

По его словам, если переговоры с социалистами зайдут в тупик, он готов использовать семь депутатов своей партии, голоса которых нужны правительственной коалиции, "как стимул для продвижения переговоров".

"Это дает нам возможность влиять,... и я думаю, что это путь к прогрессу", – добавил глава правительства Каталонии.

Арагонес указал, что закон об амнистии является лишь первым шагом к возобновлению диалога с Мадридом, "чтобы иметь возможность открыть вторую фазу переговоров".

Он также заявил, что путь вперед – это политические переговоры с испанским правительством, "чтобы решение этого конфликта в конечном итоге стало результатом голосования граждан Каталонии".

В то же время президент автономного региона отрицает любые контакты между каталонскими партиями, выступающими за независимость, и Россией.

"Мы никогда не были заинтересованы в каком-либо соучастии или отношениях с РФ. Наша система координат – это европейская система ценностей Евросоюза, которые мы защищаем", – подчеркнул Арагонес.

Ранее парламент Испании не одобрил законопроект об амнистии сотен участников движения за отделение Каталонии, который те требовали в обмен на поддержку правительства меньшинства премьера Педро Санчеса.

Напомним, законопроект об амнистии предусматривает освобождение от ответственности для большинства каталонских сепаратистов, которым объявили или могут объявить обвинения за события, начиная с 2012 года.

Премьер страны Педро Санчес согласился на амнистию в обмен на поддержку со стороны каталонских партий Junts per Catalunya и ERC, чьи голоса помогли повторно назначить его главой правительства после досрочных выборов в прошлом году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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