В Косовом объявили приговор двум сербам за нападение на миротворческие силы НАТО

Суд в Косово приговорил двух этнических сербов к шестимесячному тюремному заключению за нападение на миротворческие силы НАТО KFOR год назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Одного из осужденных сербов освободят в связи с отбытием срока наказания, а другой может избежать заключения, если уплатит штраф в размере 6 тысяч евро.

По данным местных СМИ, речь идет о Радоше Петровиче и Душане Обреновиче, которые напали на военнослужащих KFOR в Звечане, муниципалитете на севере Косово, где большинство составляют этнические сербы.

В мае во время спора о законности местных выборов в северной части Косово сербы вступили в столкновение с силами безопасности, в частности с миротворцами KFOR, которые там развернуты, в результате чего 93 военнослужащих получили ранения.

Ранее прокуратура муниципалитета Печ в Косово, в координации с полицией Косово и Косовским разведывательным управлением объявила о закрытии трех так называемых параллельных сербских структур, функционировавших как альтернативные косовским сербские муниципалитеты Печ, Исток и Клина.

Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность операциями специальной полиции в офисах учреждений, которыми руководит Сербия, в муниципалитетах Драгаш, Печ, Исток и Клина, а также в помещениях неправительственной организации Центр мира и толерантности в Приштине.

Перед этим напряжение на севере Косово вызвало начало введения евро в муниципалитетах, где проживает много этнических сербов.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.