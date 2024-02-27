Білий дім: США не відправлятимуть війська воювати в Україні

У Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України.

Відповідний коментар ЗМІ надала речниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон, його цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, що США не відправлятимуть війська воювати в Україні", – заявила вона.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.

Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.