Белый дом: США не будут отправлять войска воевать в Украине

В Белом доме прокомментировали поднятую президентом Франции Эмманюэлем Макроном возможность отправки войск западных государств в Украину.

Соответствующий комментарий СМИ предоставила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон, его цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Президент Байден четко дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украине", – заявила она.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.

Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.