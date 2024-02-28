Глава МЗС Словенії: Угорщина створює проблеми ЄС не лише щодо України

Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що Угорщина створює проблеми для Євросоюзу не лише щодо України, але й щодо інших питань.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу.

"Позиція Угорщини щодо України – не єдиний виклик, з яким ми стикаємося. Нещодавно, коли ми хотіли запровадити санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, Угорщина не підтримала режим санкцій", – заявила вона.

Глава МЗС Словенії зазначила, що опір угорського прем'єра Віктора Орбана особливо відчувався під час розгляду підтримки ЄС Україні в 50 мільярдів євро, яку Євросоюз все ж ухвалив спільним рішенням усіх 27 країн.

Раніше в Євросоюзі не змогли погодити текст спільної заяви країн-членів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну через позицію Угорщини, тому її формат довелось змінити.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк раніше писав, що Угорщина заблокувала текст, бо не згодна з певними формулюваннями заяви.

Перед цим угорський уряд опублікував свою окрему заяву, у якій закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

Орбан також заявляв, що Україну не варто приймати у ЄС чи НАТО і краще залишити як "буферну зону" між Росією і рештою Європи, надавши певні безпекові гарантії.