Глава МИД Словении: Венгрия создает проблемы ЕС не только по Украине

Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что Венгрия создает проблемы для Евросоюза не только в отношении Украины, но и по другим вопросам.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Укринформу.

"Позиция Венгрии по Украине – не единственный вызов, с которым мы сталкиваемся. Недавно, когда мы хотели ввести санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, Венгрия не поддержала режим санкций", – заявила она.

Глава МИД Словении отметила, что сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана особенно ощущалось при рассмотрении поддержки ЕС Украине в 50 миллиардов евро, которую Евросоюз всё же принял общим решением всех 27 стран.

Ранее в Евросоюзе не смогли согласовать текст совместного заявления стран-членов ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ранее писал, что Венгрия заблокировала текст, потому что не согласна с определенными формулировками заявления.

Перед этим венгерское правительство уже опубликовало свое отдельное заявление, в котором призывает "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора.

Орбан также заявлял, что Украину не стоит принимать в ЕС или НАТО и лучше оставить как "буферную зону" между Россией и остальной Европой, предоставив определенные гарантии безопасности.