Латвия не возражает против западных войск в Украине

Латвия не выступает принципиально против развертывания западных сухопутных войск в Украине, которая защищается против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом n-tv заявил представитель министерства обороны балтийской страны в ответ на соответствующий запрос.

"Если союзники по НАТО достигнут договоренности о развертывании войск в Украине, Латвия рассмотрит возможность своего участия", – отметил представитель Минобороны.

По его словам, Рига продолжает рассматривать различные варианты усиления поддержки Киева.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Ранее министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава не планирует отправить в Украину боевые подразделения.

Перед этим во Франции пояснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.

Это подчеркнул, в частности, и генсек НАТО Йенс Столтенберг.