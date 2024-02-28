У Держдумі РФ хочуть розглянути звернення "депутатів" Придністров’я

Державна дума Росії хоче розглянути звернення "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я про "захист" від Молдови, коли воно надійде до російського парламенту.

Таке пропагандистській агенції "РИА Новости" сказав депутат Держдуми РФ у справах Співдружності незалежних держав Костянтин Затулін, пише "Європейська правда".

Затулін пообіцяв, що звернення придністровських "депутатів" буде розглянуте "по суті", щойно в Держдумі його отримають.

"Я зараз не готовий ручатися за Раду Державної думи (орган, який готує організаційні рішення Держдуми. – Ред.), яка, звісно ж, із цього питання обговорюватиме все, і, звісно ж, робитиме це на основі консультацій із президентом і МЗС РФ", – додав він.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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