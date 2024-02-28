В Госдуме РФ хотят рассмотреть обращение "депутатов" Приднестровья

Государственная дума России хочет рассмотреть обращение "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья о "защите" от Молдовы, когда оно поступит в российский парламент.

Такое пропагандистскому агентству "РИА Новости" сказал депутат Госдумы РФ по делам Содружества независимых государств Константин Затулин, пишет "Европейская правда".

Затулин пообещал, что обращение приднестровских "депутатов" будет рассмотрено "по существу", как только в Госдуме его получат.

"Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной думы (орган, который готовит организационные решения Госдумы. – Ред.), который, конечно же, по этому вопросу будет обсуждать все, и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ", – добавил он.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему.