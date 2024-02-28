В Швеции отреагировали на угрозы РФ из-за вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал намерения России принять "меры военно-технического характера" в ответ на вступление страны в Североатлантический Альянс, что произойдет в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии информагентству ТТ.

Накануне, 27 февраля, посольство России в Стокгольме опубликовало длинное заявление, где прокомментировало одобрение всеми членами Альянса вступления Швеции.

В нем оно возмущено решением шведского правительства отказаться от нейтралитета и вспоминает ряд исторических деятелей, которые высказывались ранее против этого ("забывая", что причиной решения Швеции стала полномасштабная агрессия Москвы против Украины).

Суть воззвания российских дипломатов изложена в последних двух абзацах, где они от имени РФ обещают "принимать контрмеры политического и военно-технического характера с целью минимизации угроз своей национальной безопасности".

"Их конкретное содержание будет зависеть от условий и степени интеграции Швеции в НАТО, в частности возможного размещения в этой стране войск, боеприпасов и вооружений Альянса", – подытожили там.

Шведский премьер Кристерссон, комментируя этот опус, назвал заявление российского посольства ожидаемым. "Так же было, когда Финляндия присоединилась к НАТО. Хорошо известно, что России не нравится, что ни Швеция, ни Финляндия не станут членами НАТО, но именно мы решаем наш выбор", – добавил он.

Кристерссон отметил, что Швеция уже подвергается кибератакам и попыткам влияния со стороны России, но добавил, что власть начеку и видит, что россияне делают.

Как сообщалось, окончательное приобретение Швецией членства в НАТО снова искусственно тормозится из-за того, что Венгрия пока не направила в Вашингтон документ о ратификации, объясняя это выборами президента у себя в стране.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.