ЄС заявив про повну довіру до рішень Молдови після "з’їзду депутатів" Придністров’я

ЄС пильно стежить за розвитком ситуації довкола невизнаного Придністров’я і заявляє про повну підтримку дій уряду Молдови на тлі заклику "з’їзду депутатів" регіону до Росії, де вони звинуватили Кишинів у тиску та "економічній війні".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано під час щоденного брифінгу у Брюсселі.

За його словами, ЄС пильно стежить за розвитком ситуації в Республіці Молдова і в її відколотому регіоні Придністров’я.

"Ми вважаємо, що стабільність у цьому регіоні передусім в інтересах населення по обидва боки Дністра. У цьому контексті ми заохочуємо обидві сторони взаємодіяти в рамках конструктивного діалогу", – сказав Стано.

За його словами, ЄС перебуває у постійному і близькому контакті з урядом Молдови і вірить, що вони зроблять все можливе для врегулювання поточної ситуації.

"Молдова має повну підтримку ЄС і держав-членів у цьому питанні", – наголосив речник.

"ЄС продовжує підтримувати мирне і всеосяжне врегулювання конфлікту навколо Придністров’я. Це заморожений конфлікт на території Республіки Молдова і тому ми підходимо до нього на основі поваги до територіальної цілісності і суверенітету Молдови", – додав також він.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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