ЕС заявил о полном доверии к решениям Молдовы после "съезда депутатов" Приднестровья
ЕС пристально следит за развитием ситуации вокруг непризнанного Приднестровья и заявляет о полной поддержке действий правительства Молдовы на фоне призыва "съезда депутатов" региона к России, где они обвинили Кишинев в давлении и "экономической войне".
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано во время ежедневного брифинга в Брюсселе.
По его словам, ЕС пристально следит за развитием ситуации в Республике Молдова и в ее отколотом регионе Приднестровья.
"Мы считаем, что стабильность в этом регионе прежде всего в интересах населения по обе стороны Днестра. В этом контексте мы поощряем обе стороны взаимодействовать в рамках конструктивного диалога", – сказал Стано.
По его словам, ЕС находится в постоянном и близком контакте с правительством Молдовы и верит, что они сделают все возможное для урегулирования текущей ситуации.
"Молдова имеет полную поддержку ЕС и государств-членов в этом вопросе", – подчеркнул спикер.
"ЕС продолжает поддерживать мирное и всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Приднестровья. Это замороженный конфликт на территории Республики Молдова и поэтому мы подходим к нему на основе уважения к территориальной целостности и суверенитета Молдовы", – добавил также он.
Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.
В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".
Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.
"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.
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