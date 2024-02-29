У кількох містах Німеччини страйкують працівники громадського транспорту

У четвер у багатьох німецьких землях проходить дводенний страйк працівників громадського транспорту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Через страйк очікують значних перебоїв у роботі транспорту, оскільки автобуси, трамваї та поїзди метро припинили рух у багатьох місцях. Профспілка Verdi закликала до дводенного страйку, який триватиме до п'ятниці.

Серед міст і земель, яких торкнувся страйк, – Берлін, Гамбург, Нижня Саксонія, Саксонія-Ангальт, Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. На четвер у кількох містах Німеччини плануються демонстрації.

Водночас більшість приміських поїздів та регіональних автобусів, які не експлуатують муніципальні роботодавці, продовжують працювати. Регіональні та міжміські залізничні перевезення також працюватимуть за звичним розкладом.

Працівники громадського транспорту провели кілька страйків протягом останніх тижнів на тлі напружених колективних переговорів майже з усіма агентствами громадського транспорту в країні.

Раніше повідомляли, що працівники місцевого громадського транспорту в Німеччині планують страйкувати в різні дні цього тижня в усіх землях, окрім Баварії – головним днем страйку стане 1 березня.

Кліматична група "П'ятниці за майбутнє Німеччини" висловила підтримку страйку і заявила, що також проведе демонстрації 1 березня, вимагаючи більш активних дій щодо зміни клімату та збільшення інвестицій у громадський транспорт.

Напередодні у Німеччині страйкували працівники авіакомпанії Lufthansa. В кінці січня багатоденний страйк проводили також німецькі машиністи.