В нескольких городах Германии бастуют работники общественного транспорта

В четверг во многих немецких землях проходит двухдневная забастовка работников общественного транспорта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Из-за забастовки ожидаются значительные перебои в работе транспорта, поскольку автобусы, трамваи и поезда метро прекратили движение во многих местах. Профсоюз Verdi призвал к двухдневной забастовке, которая продлится до пятницы.

Среди городов и земель, которых коснулась забастовка, – Берлин, Гамбург, Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт, Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. На четверг в нескольких городах Германии планируются демонстрации.

В то же время большинство пригородных поездов и региональных автобусов, которые не эксплуатируют муниципальные работодатели, продолжают работать. Региональные и междугородние железнодорожные перевозки также будут работать по обычному расписанию.

Работники общественного транспорта провели несколько забастовок в течение последних недель на фоне напряженных коллективных переговоров почти со всеми агентствами общественного транспорта в стране.

Ранее сообщалось, что работники местного общественного транспорта в Германии планируют бастовать в разные дни этой недели во всех землях, кроме Баварии – главным днем забастовки станет 1 марта.

Климатическая группа "Пятницы за будущее Германии" выразила поддержку забастовке и заявила, что также проведет демонстрации 1 марта, требуя более активных действий по изменению климата и увеличения инвестиций в общественный транспорт.

Накануне в Германии бастовали работники авиакомпании Lufthansa. В конце января многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.