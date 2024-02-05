Турция сигнализирует, что не планирует отказываться от С-400 для получения F-35

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал понять, что Анкара предпочитает сохранение российских систем противовоздушной обороны С-400, на отказе от которых настаивает Вашингтон, если она хочет купить у США истребители F-35.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу A Haber.

"Это возможность. Если есть такое условие, как отказ от других наших возможностей, приспособление к другой политике в обмен на получение этого потенциала (в виде F-35), если такие условия являются непримиримыми в любом случае, то, конечно, мы продолжим искать альтернативы", – отметил Фидан.

По его словам, вопрос получения истребителей F-35 от США подтолкнул Турцию к поискам новых самолетов.

"Как требование нашей национальной внешней политики, мы обязаны покупать все виды систем и военного оборудования для обеспечения безопасности нашей страны. Вопрос о том, где покупать лучшее из этого – это, конечно, решается на наше собственное усмотрение", – сказал Фидан.

Он добавил, что Турция, которая производила около 900 деталей для F-35, в том числе детали для центральной части фюзеляжа и дисплея кабины пилотов, добивается компенсации за свои финансовые потери.

Ранее в Пентагоне заявили, что в настоящее время возвращение Турции к программе по производству истребителей F-35 не обсуждается.

Перед этим заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что США будут рады приветствовать Турцию в программе по производству истребителей F-35, но для этого Анкаре необходимо решить вопрос с приобретенными у России зенитно-ракетными комплексами С-400.

Из-за решения Турции купить С-400 у России страна была исключена из программы F-35, возглавляемой США. Турция, которая является членом НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp.

Кроме того, США ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности.

Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о секретных возможностях F-35.