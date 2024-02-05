В Италии вспыхнули беспорядки после суицида мигранта, 14 задержанных

Итальянская полиция 5 февраля сообщила о задержании 14 человек, которые были причастны к беспорядкам после самоубийства 21-летнего мигранта, который содержался в центре Ponti Galeria неподалеку от Рима.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Agenzia Nova.

Накануне, 4 февраля, стало известно о самоубийстве 21-летнего юноши из Гвинеи, который повесился на простыне в центре временного содержания мигрантов. По данному факту прокуратура Рима открыла уголовное производство.

После смерти парня в Ponti Galeria вспыхнули беспорядки, во время которых мигранты устроили погром и выломали двери в помещения для местных карабинеров.

Беспорядки продолжались девять часов, пока на место не прибыли спецназовцы полиции Италии и не заставили мятежников сдаться. Утверждается, что во время операции правоохранители применили слезоточивый газ.

Всего были задержаны 14 мигрантов из Марокко, Пакистана, Гвинеи, Кубы, Чили, Сенегала, Туниса, Нигерии и Гамбии. Им инкриминируют сопротивление и нанесение телесных повреждений правоохранителям, повреждения и поджоги.

Ponti Galeria, пишет Agenzia Nova, получил значительные повреждения. При этом полиция сетовала на недостаточные ресурсы для поддержания правопорядка в центре, а правозащитники критиковали условия содержания мигрантов в нем.

Италия продолжает справляться с нелегальной миграцией из Средиземноморья, откуда тысячи людей ежемесячно прибывают на малых лодках. Несмотря на жесткие антимиграционные меры, за прошлый год страна зафиксировала около 157,6 тысячи нелегальных мигрантов, что является наибольшим количеством с 2016-го.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджия Мелони представила план для укрепления отношений с Африкой, который предусматривает выделение 5,5 миллиардов евро странам континента для укрепления энергетических связей и сдерживания миграционных потоков.