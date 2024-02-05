Малий бізнес у Чехії переважно підтримує запровадження євро

Незначна більшість малих підприємств і самозайнятих працівників у Чехії підтримує перехід на євро на тлі дискусій про запровадження в країні спільної європейської валюти.

Про це свідчить опитування майже 600 членів Асоціації малих і середніх підприємств і торговців Чеської Республіки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

На запитання про підтримку впровадження євро близько 39% респондентів чеської асоціації відповіли "так, безумовно, як тільки Чеська Республіка виконає так звані Маастрихтські критерії". Ще 12% – обрали варіант "так, але пізніше, залежно від ситуації".

Натомість трохи більш як 39% респондентів висловилися проти запровадження євро, близько десяти відсотків – не вважають питання запровадження спільної валюти важливим, а один відсоток – не має думки з цього питання.

Крім того, переважна більшість чеських малих підприємців переконана, що необхідно провести референдум щодо запровадження євро: так вважають 37% респондентів, ще 16% відповіли "радше так". 44% опитаних вважають референдум непотрібним.

Під час попередніх опитувань члени Асоціації малих і середніх підприємств і торговців Чеської Республіки в цілому відкидали запровадження євро, зауважує ČTK.

Дебатам про запровадження євро у Чехії надав поштовху президент Петр Павел, який сказав, що країні вже пора перейти на євро.

Водночас прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його уряд не буде займатися впровадженням євро в країні.