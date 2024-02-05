Малый бизнес в Чехии преимущественно поддерживает введение евро

Незначительное большинство малых предприятий и самозанятых работников в Чехии поддерживает переход на евро на фоне дискуссий о введении в стране общей европейской валюты.

Об этом свидетельствует опрос почти 600 членов Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

На вопрос о поддержке внедрения евро около 39% респондентов чешской ассоциации ответили "да, безусловно, как только Чешская Республика выполнит так называемые Маастрихтские критерии". Еще 12% – выбрали вариант "да, но позже, в зависимости от ситуации".

Зато чуть более 39% респондентов высказались против введения евро, около десяти процентов – не считают вопрос введения общей валюты важным, а один процент – не имеет мнения по этому вопросу.

Кроме того, подавляющее большинство чешских малых предпринимателей убеждено, что необходимо провести референдум о введении евро: так считают 37% респондентов, еще 16% ответили "скорее да". 44% опрошенных считают референдум ненужным.

Во время предыдущих опросов члены Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев Чешской Республики в целом отвергали введение евро, отмечает ČTK.

Дебатам о введении евро в Чехии дал толчок президент Петр Павел, который сказал, что стране уже пора перейти на евро.

В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его правительство не будет заниматься внедрением евро в стране.