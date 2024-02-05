В Чехии назначили уполномоченного по вопросам вступления в еврозону

Министр по европейским делам Чехии Мартин Дворжак в понедельник назначил экономиста Петра Заградника своим представителем по вступлению в европейский механизм валютных курсов ERM II и переходу на евро.

Об этом сообщает Czech Radio, пишет "Европейская правда".

Некоторые правительственные партии заговорили о восстановлении функции национального координатора по евро после того, как в Чехии активизировалось обсуждение вопроса принятия единой европейской валюты.

Импульс обсуждениям дал президент Петр Павел в новогоднем обращении к гражданам.

Четыре правительственные партии – STAN, христианские демократы, TOP 09 и Пираты – поддерживают вступление в еврозону, однако гражданские демократы настроены негативно.

Последним национальным координатором по введению евро до 2017 года был Олдржих Дедек.

Назначение нового уполномоченного агентству ČTK подтвердила пресс-секретарь Дворжака Вероника Лукашова.

Основной повесткой дня Заградника станет участие в экспертной дискуссии по вопросам выполнения так называемых Маастрихтских критериев и будущего принятия единой европейской валюты, мониторинг и анализ экономической стороны присоединения к еврозоне и оказание экспертной поддержки министру Дворжаку.

Между тем, чешская оппозиция считает, что переход на евро должен стать вопросом референдума.