Прем'єр Португалії застеріг поліцію від спроби зірвати парламентські вибори

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта застеріг національну поліцію від імовірного зриву дострокових парламентських виборів через страйки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У листі до керівництва поліції та армії, надісланому 5 лютого, Кошта висловив сподівання, що сили безпеки Португалії "ніколи не використають такий акт державної зради проти нашої демократії".

"Неприйнятним є використання будь-якої форми боротьби, яка суперечить закону", – наголосив голова португальського уряду, назвавши дії поліції "неявною загрозою зірвати нормальне проведення майбутніх виборів".

У Португалії з минулого місяця тривають протести правоохоронців, які вимагають підвищення зарплат. За твердженнями профспілок, низький дохід отримують 42 тисячі співробітників національної поліції та жандармерії.

На цьому тлі у португальській поліції також різко зросла кількість відпусток хворобу, а один із профспілкових лідерів натякнув, що це може вплинути на безпеку під час дочасних парламентських виборів 10 березня.

Їх, нагадаємо, спричинила відставка уряду Антоніу Кошти у грудні минулого року на тлі корупційного скандалу. Детальніше про нього читайте в статті "Європейської правди".