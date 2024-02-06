Премьер Португалии предостерег полицию от попытки сорвать парламентские выборы

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта предостерег национальную полицию от вероятного срыва досрочных парламентских выборов из-за забастовок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В письме к руководству полиции и армии, направленном 5 февраля, Кошта выразил надежду, что силы безопасности Португалии "никогда не используют такой акт государственной измены против нашей демократии".

"Неприемлемо использование любой формы борьбы, которая противоречит закону", – подчеркнул глава португальского правительства, назвав действия полиции "неявной угрозой сорвать нормальное проведение будущих выборов".

В Португалии с прошлого месяца продолжаются протесты правоохранителей, которые требуют повышения зарплат. По утверждениям профсоюзов, низкий доход получают 42 тысячи сотрудников национальной полиции и жандармерии.

На этом фоне в португальской полиции также резко возросло количество отпусков по болезни, а один из профсоюзных лидеров намекнул, что это может повлиять на безопасность во время досрочных парламентских выборов 10 марта.

Их, напомним, вызвала отставка правительства Антониу Кошты в декабре прошлого года на фоне коррупционного скандала. Подробнее о нем читайте в статье "Европейской правды".