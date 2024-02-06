Міністр оборони Болгарії про затримання шпигуна: Маємо турбуватись про ворожий вплив

Голова Міністерства оборони Болгарії Тодор Тагарєв прокоментував опубліковану напередодні інформацію про затримання співробітника МВС країни, якого підозрюють у роботі на "іноземну державу".

Заяву Тагарєва наводить болгарське радіо БНР, повідомляє "Європейська правда".

За словами болгарського міністра, в країні існують механізми для виявлення тих, хто працює на користь іноземних держав – зокрема Державне агентство з надзвичайної безпеки та Військова служби правопорядку.

"В основному, ми повинні турбуватися про ворожий вплив у нашій країні і про сили, які вкладають значні ресурси в такі цілі", – додав він.

Окремо Тагарєв наголосив, що через агресивні дії Росії зростають вимоги до оборонної промисловості, тож важливо використовувати можливість купувати зброю в "багатонаціональних форматах".

Напередодні стало відомо, що в Болгарії відбулись обшуки в приміщенні Головного управління з боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ у зв’язку з підозрами у шпигунстві на користь Росії.

Болгарські ЗМІ писали, що підозрюваний нібито передавав таємну інформацію колишньому дипломату посольства Росії у Софії, цього росіянина нещодавно оголосили персоною нон грата.

Як відомо, Болгарія за останні роки декілька разів висилала російських дипломатів за підозрою у діяльності, що несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини". Від початку повномасштабної війни вислали кілька десятків співробітників російського посольства та інших представництв на території Болгарії.

За другу половину 2023 року Болгарія наказала залишити країну представнику РПЦ архімандриту Вассіану та пропагандисту з офіційного видання "Российская газета" Алєксандру Гацаку