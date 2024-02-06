Министр обороны Болгарии о задержании шпиона: Должны беспокоиться о вражеском влиянии

Глава Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев прокомментировал опубликованную накануне информацию о задержании сотрудника МВД страны, которого подозревают в работе на "иностранное государство".

Заявление Тагарева приводит болгарское радио БНР, сообщает "Европейская правда".

По словам болгарского министра, в стране существуют механизмы для выявления тех, кто работает в пользу иностранных государств – в частности Государственное агентство по чрезвычайной безопасности и Военная служба правопорядка.

"В основном, мы должны беспокоиться о враждебном влиянии в нашей стране и о силах, которые вкладывают значительные ресурсы в такие цели", – добавил он.

Отдельно Тагарев отметил, что из-за агрессивных действий России растут требования к оборонной промышленности, поэтому важно использовать возможность покупать оружие в "многонациональных форматах".

Накануне стало известно, что в Болгарии прошли обыски в помещении Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел в связи с подозрениями в шпионаже в пользу России.

Болгарские СМИ писали, что подозреваемый якобы передавал секретную информацию бывшему дипломату посольства России в Софии, этого россиянина недавно объявили персоной нон грата.

Как известно, Болгария за последние годы несколько раз высылала российских дипломатов по подозрению в деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях". С начала полномасштабной войны выслали несколько десятков сотрудников российского посольства и других представительств на территории Болгарии.

За вторую половину 2023 года Болгария приказала покинуть страну представителю РПЦ архимандриту Вассиану и пропагандисту из официального издания "Российская газета" Александру Гацаку.