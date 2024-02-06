Канада запровадила санкції проти керівництва ХАМАС

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі 6 лютого оголосила про запровадження санкцій проти 11 керівників терористичного угруповання ХАМАС за причетність до нападу на Ізраїлю у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили в МЗС Канади, санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАС залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю. Для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

До переліку підсанкційних осіб увійшли політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар, військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф, а також військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі.

Канадське МЗС нагадало, що ще раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Відповідно, участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а його членам в’їзд до Канади заборонений.

Нагадаємо, Європейський Союз уже запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а також проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Також Рада ЄС схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.