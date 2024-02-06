Канада ввела санкции против руководства ХАМАС

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли 6 февраля объявила о введении санкций против 11 руководителей террористической группировки ХАМАС за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в МИД Канады, санкции направлены на ограничение способности ХАМАС привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля. Для страны это первый случай применения своего санкционного законодательства против "негосударственного субъекта".

В перечень подсанкционных лиц вошли политический лидер ХАМАС Яхья Синвар, военный лидер группировки Мухаммед Дейф, а также военный глава "Исламского джихада в Палестине" Акрам аль-Аджури.

Канадский МИД напомнил, что еще раньше страна отнесла ХАМАС в перечень террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен.

Напомним, Европейский Союз уже ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а также против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

Также Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.