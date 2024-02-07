Остін свідчитиме у Палаті представників щодо прихованої госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін виступить 29 лютого на слуханнях у Палаті представників, щоб відповісти на запитання щодо його рішення приховати свою нещодавню госпіталізацію від високопосадовців з питань національної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це заявила речниця комітету з питань збройних сил Палати Представників Жюстін Тріпаті, повідомляє Politico.

Голова профільного комітету Палати представників від республіканців Майк Роджерс спочатку наполягав на тому, щоб глава Пентагону з'явився на слуханнях наступного тижня, але у вівторок заявив, що доведеться почекати через інші питання в порядку денному.

Деякі республіканці стверджують, що Остін повинен втратити свою посаду через приховування своєї госпіталізації, яка тривала майже місяць.

У листі минулого місяця Роджерс стверджував, що публічний розголос необхідний, оскільки Остін не надав "відвертих та повних відповідей" на низку письмових запитань комітету щодо термінів його госпіталізації та передачі повноважень.

У своєму першому публічному виступі після повернення до роботи в Пентагоні Остін минулого тижня перепросив за своє ставлення до діагнозу – раку, а також подальшого перебування в лікарні.

Нагадаємо, міністр оборони США повернувся до роботи в Пентагон 29 січня.

Як відомо, Остіна виписали з лікарні 15 січня після двох тижнів лікування ускладнень, які виникли після операції через рак простати, яку йому зробили 22 грудня.

Раніше лікарі зазначили, що лікування Остіна триває добре, й додаткового хірургічного втручання не планують.

Перед цим у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.