Остин будет свидетельствовать в Палате представителей о сокрытой госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин выступит 29 февраля на слушаниях в Палате представителей, чтобы ответить на вопросы относительно его решения скрыть свою недавнюю госпитализацию от высокопоставленных чиновников по вопросам национальной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Жюстин Трипати, сообщает Politico.

Председатель профильного комитета Палаты представителей от республиканцев Майк Роджерс сначала настаивал на том, чтобы глава Пентагона появился на слушаниях на следующей неделе, но во вторник заявил, что придется подождать из-за других вопросов в повестке дня.

Некоторые республиканцы утверждают, что Остин должен потерять свою должность из-за сокрытия своей госпитализации, которая длилась почти месяц.

В письме в прошлом месяце Роджерс утверждал, что публичная огласка необходима, поскольку Остин не предоставил "откровенных и полных ответов" на ряд письменных вопросов комитета относительно сроков его госпитализации и передачи полномочий.

В своем первом публичном выступлении после возвращения к работе в Пентагоне Остин на прошлой неделе извинился за свое отношение к диагнозу – раку, а также дальнейшего пребывания в больнице.

Напомним, министр обороны США вернулся к работе в Пентагон 29 января.

Как известно, Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты, которую ему сделали 22 декабря.

Ранее врачи отметили, что лечение Остина идет хорошо, и дополнительного хирургического вмешательства не планируется.

Перед этим в США возник значительный резонанс вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.