Експрем’єр Литви запропонував створити в уряді "міністерство з питань України"

Євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс, який двічі був її прем’єр-міністром, запропонував створити у структурі литовської владі міністерство або іншу інституцію, яка б координувала допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", він сказав на конференції "Литва – Україні" 9 лютого.

Кубілюс нагадав, що у 2014 році Європейська комісія вже створила свій "департамент України" – український відділ Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення.

"Ми розуміємо, для чого це зроблено: переговори, відновлення і так далі – цей орган допомагає це все консолідувати та координувати", – додав євродепутат.

"Якщо Україна є нашим "планом десятиліття", то нам (Литві. – Ред.) потрібне "Українське міністерство". Ну, може, не "міністерство", а інституційна домовленість, як працювати в такому ж напрямку. Будемо намагатися втілювати такі плани", – пояснив він.

Також Кубілюс наголосив на необхідності подальшої безперервної військової підтримки Україні, закликавши до колективної домовленості в Європарламенті, щоб на цю мету йшли 0,25% з ВВП від кожної держави.

Як зазначає "Укрінформ", учасники міжнародної конференції "Литва – Україні" обговорювали підтримку України з боку Литви, її досвід та перспективи, зосередившись на чотирьох напрямках: гуманітарна і військова підтримка, допомога у відновленні України та євроатлантична інтеграція.

Нагадаємо, в п’ятницю, 9 лютого, в Україну прибув новий пакет військової допомоги від Міністерства національної оборони Литви.

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