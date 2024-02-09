Экс-премьер Литвы предложил создать в правительстве "министерство по вопросам Украины"

Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, который дважды был ее премьер-министром, предложил создать в структуре литовской власти министерство или другую институцию, которая бы координировала помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", он сказал на конференции "Литва – Украине" 9 февраля.

Кубилюс напомнил, что в 2014 году Европейская комиссия уже создала свой "департамент Украины" – украинский отдел Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения.

"Мы понимаем, для чего это сделано: переговоры, восстановление и так далее – этот орган помогает это все консолидировать и координировать", – добавил евродепутат.

"Если Украина является нашим "планом десятилетия", то нам (Литве. – Ред.) нужно "Украинское министерство". Ну, может, не "министерство", а институциональная договоренность, как работать в таком же направлении. Будем пытаться воплощать такие планы", – пояснил он.

Также Кубилюс отметил необходимость дальнейшей непрерывной военной поддержки Украины, призвав к коллективной договоренности в Европарламенте, чтобы на эту цель шли 0,25% с ВВП от каждого государства.

Как отмечает "Укринформ", участники международной конференции "Литва – Украине" обсуждали поддержку Украины со стороны Литвы, ее опыт и перспективы, сосредоточившись на четырех направлениях: гуманитарная и военная поддержка, помощь в восстановлении Украины и евроатлантическая интеграция.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, в Украину прибыл новый пакет военной помощи от Министерства национальной обороны Литвы.

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