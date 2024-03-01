Литовские чиновники приехали на границу с Польшей, где протестуют фермеры

На место протеста польских фермеров вблизи границы с Литвой приехали наблюдать за ситуацией ряд литовских чиновников, в дополнение к таможенникам, которые выполняют свою обычную работу.

Об этом сообщает польское RMF24, пишет "Европейская правда".

Анонсированной "блокады" движения фактически не произошло – на месте присутствуют 30-40 фермеров без тракторов, дорога не перекрыта. Однако интенсивность потока грузовиков, по словам корреспондента, сократилась почти вдвое по сравнению с обычной.

С литовской стороны за ситуацией наблюдают заместитель министра внутренних дел, начальник полиции Литвы и начальник Пограничной службы, на границу приехал также литовский консул.

Напомним, фермеры хотят, чтобы Литва тоже запретила импорт зерна из Украины и применяла требования к транзиту зерна наподобие тех, что действуют в Польше. Звучали обвинения, якобы украинское зерно после транзита в Литву потом везут в обратном направлении в Польшу.

Литовский министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас заявил, что случаев возвращения украинского зерна под видом литовского в Польшу зафиксировано не было.

В пятницу Навицкас на дистанционной встрече с польским коллегой Чеславом Секерским обсудит ситуацию на границах государств и требования фермеров Польши.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее высказала мнение, что акция польских фермеров выглядит как гибридная операция российских спецслужб с целью настроить союзников Украины друг против друга.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также заявил, что ему акции польских фермеров похожи на "гибридные операции".