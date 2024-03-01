Президентка Молдови допустила голосування поштою на цьогорічних виборах

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що представники діаспори могли б проголосувати поштою на цьогорічних президентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє unimedia.info.

"Голосування поштою має застосовуватися особливо в країнах з великою територією, де важко дістатися до виборчих дільниць", – зазначила Санду.

На її думку, парламент повинен прискорити завершення роботи над законопроєктом про голосування поштою, щоб цей спосіб голосування можна було використовувати повсюдно, але на першому етапі, вважає вона, потрібно спробувати його в декількох країнах.

"Це ті речі, які зараз повинні зробити уряд та парламент, і я розумію, що зараз відбувається ця дискусія. Я думаю, що процес можна прискорити, і ми можемо мати цю формулу голосування поштою вже цього року. Цей законопроєкт має покращити виборчий процес, а не ускладнити його", – резюмувала президентка Молдови.

За її словами, попередні вибори засвідчили, що найвища явка – на президентських виборах, і "ми хочемо мати дуже високу явку вдома та серед діаспори".

Раніше міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой попередив, що Росія продовжить свою гібридну війну у 2024 році напередодні президентських виборів та референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу.

Перед цим повідомляли, що європейські держави обговорюють, як посилити військову підтримку Молдови, яка стикається з дестабілізацією з боку Росії.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.