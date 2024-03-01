Президент Молдовы допустила голосование по почте на нынешних выборах

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что представители диаспоры могли бы проголосовать по почте на нынешних президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает unimedia.info.

"Голосование по почте должно применяться особенно в странах с большой территорией, где трудно добраться до избирательных участков", – отметила Санду.

По ее мнению, парламент должен ускорить завершение работы над законопроектом о голосовании по почте, чтобы этот способ голосования можно было использовать повсеместно, но на первом этапе, считает она, нужно попробовать его в нескольких странах.

"Это те вещи, которые сейчас должны сделать правительство и парламент, и я понимаю, что сейчас происходит эта дискуссия. Я думаю, что процесс можно ускорить, и мы можем иметь эту формулу голосования по почте уже в этом году. Этот законопроект должен улучшить избирательный процесс, а не усложнить его", – резюмировала президент Молдовы.

По ее словам, предыдущие выборы показали, что самая высокая явка – на президентских выборах, и "мы хотим иметь очень высокую явку дома и среди диаспоры".

Ранее министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предупредил, что Россия продолжит свою гибридную войну в 2024 году накануне президентских выборов и референдума о вступлении страны в Евросоюз.

Перед этим сообщалось, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.