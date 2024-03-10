Силы США, Британии и Франции отбили еще одну масштабную атаку хуситов

Соединенные Штаты заявили, что военные США, Великобритании и Франции сбили десятки дронов в районе Красного моря в субботу после того, как йеменские боевики-хуситы, которых поддерживает Иран, атаковали сухогруз Propel Fortune и американские эсминцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Центральное командование (CENTCOM) США заявило, что американские военные и коалиционные силы сбили по меньшей мере 28 дронов над Красным морем рано утром в субботу.

"Ни одно судно ВМС США или коалиции не пострадало в результате атаки, также не было сообщений от коммерческих судов о повреждениях", – говорится в сообщении.

В то же время французский военный корабль и истребители сбили четыре боевых беспилотника, которые приближались к военно-морским судам миссии ЕС Aspides, говорится в заявлении французской армии.

"Эти оборонительные действия непосредственно способствовали защите грузового судна True Confidence под флагом Барбадоса, которое атаковали 6 марта, а также – других коммерческих судов, проходящих транзитом в этом районе", – заявили военные Франции, которая имеет в этом районе военный корабль и военные самолеты на своих базах в Джибути и ОАЭ.

Министерство обороны Великобритании заявило, что его военный корабль HMS Richmond присоединился к международным союзникам в отражении ночной атаки беспилотников хуситов, заявив, что никто не пострадал, и повреждений судна нет.

"Прошлой ночью HMS Richmond применил ракеты Sea Ceptor, чтобы сбить два ударных дрона, успешно отразив еще одну незаконную атаку поддерживаемых Ираном хуситов", – заявил министр обороны Грант Шаппс в Twitter (X).

Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO) подтвердил попытку нападения на судно Propel Fortune. По его словам, экипаж не пострадал, и судно направляется в следующий порт.

Накануне Соединенные Штаты заявили, что их военные и союзники отбили в Красном море масштабную атаку со стороны йеменских боевиков-хуситов, которые использовали 15 дронов.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.