У Бундестазі обурились заявою Папи про "білий прапор"

Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор – символ смерті й сатани", – заявила інтерв'ю Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.

"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", – запитала вона.

Штрак-Ціммерманн додала, що їй, "як католичці, соромно, що він утримується від цього".

Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.

"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", – резюмувала вона.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів Папі Римському Франциску, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Перед цим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора" і вести переговори.

Після того, як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс, коментуючи заяви Папи, підкреслив, що "не можна капітулювати перед злом".