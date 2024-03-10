В Бундестаге возмутились заявлением Папы о "белом флаге"

Депутаты от немецкой правительственной коалиции Мари-Агнес Штрак-Циммерманн от "Свободных демокртов" и Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых" раскритиковали заявление Папы Римского Франциска, что Украине следует иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белый флаг, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила в интервью Funke Mediengruppe Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага также риторически отметила, что Папа не критиковал патриарха РПЦ Кирилла.

"И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Русской православной церкви и бывшего агента КГБ, по отношению к украинскому народу?", – спросила она.

Штрак-Циммерманн добавила, что ей, "как католичке, стыдно, что он воздерживается от этого".

В то же время Катрин Геринг-Экардт в интервью RND отметила, что никто не хочет мира больше, чем Украина, добавив, что именно российский диктатор Владимир Путин может помочь его достичь.

"Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины", – резюмировала она.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому Франциску, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.

Перед этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага" и вести переговоры.

После того, как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя слова Папы, подчеркнул, что "нельзя капитулировать перед злом".