У Чехії невідомий пригрозив стріляниною кільком університетам, поліція посилює заходи безпеки

У понеділок чеська поліція посилила заходи безпеки довкола кількох навчальних закладів, щодо яких надійшла анонімна погроза вчинити стрілянину.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

У понеділок поліція повідомила, що з приводу кількох університетів надійшли погрози – анонімна особа погрожувала вчинити стрілянину.

"Ми невідкладно почали вживати заходів, щоб гарантувати безпеку усіх об’єктів, які потенційно можуть бути під загрозою", – повідомили у пресслужбі.

Згодом уточнили, що потенційна загроза не є нагальною.

"Ми зараз на зв’язку з усіма університетами, яких це стосується, буде вжито заходів безпеки на основі оцінки ризиків", – зазначили у поліції, додавши, що намагаються встановити аноніма – автора погроз.

Речниця поліції Праги підтвердила, що у листі з погрозами фігурує один з університетів столиці.

У розпорядження ЗМІ потрапив лист, який розіслала студентам адміністрація Карлового університету у Празі, з якого випливає, що це один із закладів, якому погрожували, і загалом погрози отримали шість університетів. У ньому зазначають, що правоохоронці не бачать ознак прямої нагальної загрози, тому поки заклад продовжує роботу у звичайному режимі.

Отримання листа з погрозами підтвердили у Західнобогемському університеті у Пілзені.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року сталася стрілянина в будівлі Карлового університету, в якій загинули 14 людей. Стрільцем виявився чех, 24-річний студент Давид Козак, який легально володів вісьмома одиницями вогнепальної зброї. Це стало найтрагічнішим таким випадком у сучасній історії країни.

У зв’язку з цими подіями чеський Сенат 6 березня схвалив зміни до законодавства, які посилюють вимоги до володіння вогнепальною зброєю.