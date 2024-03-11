В понедельник чешская полиция усилила меры безопасности вокруг нескольких учебных заведений, которым поступила анонимная угроза устроить стрельбу.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

В понедельник полиция сообщила, что по поводу нескольких университетов поступили угрозы – аноним угрожал устроить там стрельбу.

"Мы безотлагательно начали принимать меры, чтобы обеспечить безопасность всех объектов, которые потенциально могут быть под угрозой", – сообщили в пресс-службе.

Впоследствии уточнили, что потенциальная угроза не является насущной.

"Мы сейчас на связи со всеми университетами, которых это касается, будут приняты меры безопасности на основании оценки рисков", – отметили в полиции, добавив, что пытаются установить анонима – автора угроз.

Пресс-секретарь полиции Праги подтвердила, что в письме с угрозами фигурирует один из университетов столицы.

В распоряжение СМИ попало письмо, которое разослала студентам администрация Карлова университета в Праге: из него следует, что это одно из заведений, которому угрожали, и в целом угрозы получили шесть университетов. В письме отмечается, что правоохранители не видят признаков прямой неотложной угрозы, поэтому пока заведение продолжает работу в обычном режиме.

Получение письма с угрозами подтвердили в Западнобогемском университете в Пилзене.

Напомним, в конце 2023 года произошла стрельба в здании Карлова университета, в которой погибли 14 человек. Стрелком оказался чех, 24-летний студент Давид Козак, который легально владел восемью единицами огнестрельного оружия. Это стало самым трагическим таким случаем в современной истории страны.

В связи с этими событиями чешский Сенат 6 марта одобрил изменения в законодательство, которые ужесточают требования к владению огнестрельным оружием.